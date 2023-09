Tote Fische treiben auf der Wasseroberfläche des Werratalsees. Offenbar fehlt Sauerstoff im Baggersee – die Ursache dafür ist noch unklar. Das Technische Hilfswerk versucht, die verbliebenen Tieren zu retten.

Die Situation am Werratalsee sei "sehr ernst", sagte Alex Tschirlich, der erste Vorsitzende des Angelsportvereins in Eschwege (Werra-Meißner). "Die Zahl der verendeten Fische steigt stetig weiter."

Seit Freitagnachmittag sind die Angler nicht mehr nur in Habachtstellung – sie schlagen Alarm. Viele tote Fische haben sie von der Wasseroberfläche einsammeln müssen. Es werden immer mehr.

Der Sauerstoffgehalt im See sei bereits zuvor recht niedrig gewesen. Der Fischbestand, dadurch ohnehin schon sehr in Mitleidenschaft gezogen, müsse jetzt gerettet werden.

THW versucht Sauerstoff in den See zu pumpen

Wer derzeit um den rund sieben Kilometer langen Rundweg um den See läuft, wird die großen blauen Lkw nicht übersehen können. Das Technische Hilfswerk (THW) und Feuerwehren sind vor Ort. "Wir hoffen, dass wir damit noch Schlimmeres abwenden können", teilten die Anglerinnen und Angler über Facebook mit.

15.000 Liter Wasser pro Minute schießen hier in den See.

Das THW hatte bereits am Samstag große Hochleistungspumpen aufgebaut, um durch eine Wasserumwälzung mehr Sauerstoff in den See zu bringen. Rund um den See verteilt sind die Pumpstationen aufgebaut. Dadurch kann es zu Behinderungen auf dem Wanderweg um den Werratalsee kommen, warnt die Feuerwehr Eschwege.

Boote sollen nicht fahren, um Fische nicht zusätzlich zu belasten

In dem Posting bei Facebook erklären die Anglerinnen und Angler, dass jetzt besondere Vorsicht geboten sei. "Wir bitten [...] darum den Bootsverkehr einzustellen, da die Fische sich momentan in der obersten Wasserschicht aufhalten", heißt es dort. Knapp unter der Wasseroberfläche sei noch Rest-Sauerstoff vorhanden - darunter "sei kaum bis gar kein Sauerstoff zu finden". Würden die Fische zusätzlich durch Boote aufgescheucht, könne dieser zusätzliche Stress auch zum Verenden der Tiere beitragen.

Auf dem See sind sogenannte Gewässerbelüfter aufgebaut – zusätzlich zu den Pumpen wird so versucht, den Sauerstoffgehalt zu erhöhen und dem Fischesterben entgegenzuwirken.

Betroffen seien derzeit Barsche von einer Größe bis 20 Zentimetern. In bisher kleineren Mengen litten auch kleinere Rotaugen, Brassen und Schleien durch den wenigen Sauerstoffgehalt, wie Alex Tschirlich vom Angelsportverein sagte.

Ursache unklar - Blaualgen oder warmes Wetter im Verdacht

Die Ursache für das Fischsterben sei noch unbekannt, teilte die Stadt Eschwege auf hr-Anfrage mit. Es stehe jedoch fest, dass die Witterung daran einen großen Anteil habe und dass der Sauerstoffgehalt im Tiefenwasser zu niedrig sei. Es gebe derzeit kein Verbot für die Befahrung des Sees.

Der am See gelegene Segelclub erklärt auf seiner Website derweil, dass die Sauerstoff-Minimerung etwa durch warmes Wetter oder einer übermäßigen Blaualgenblüte passieren könne.

Eine übermäßige Vermehrung der Blaualgen ist nicht nur schädlich für immungeschwächte Menschen, sondern kann zu einem Sauerstoffmangel im Wasser führen. Wegen Blaualgen werden in den Sommermonaten regelmäßig Badeseen gesperrt.

So malerisch kann der Werratalsee in Eschwege aussehen.

Werratalsee beliebt bei Wassersportlern und Badegästen

Der Werratalsee ist den Angaben der Stadt Eschwege rund 110 Hektar groß – und damit so groß, wie gut 150 Fußballfelder. Der Baggersee liegt rund zahn Minuten zu Fuß von der Innenstadt entfernt. Es gibt Badestellen am Südufer in Eschwege und am Ostufer in Meinhard, auch das Surfen, Segeln, Stand-Up Paddling, Kanufahren oder Rudern wird am See betrieben.

Zunächst hatte das THW laut den Anglern den Einsatz für beendet erklärt, man habe es aber mit viel Kommunikation und guter Abstimmung erreicht, dass der Einsatz weitergeführt werden. Die Mitglieder des Angelvereins hoffen nun auf eine schnelle Besserung: "Wir tun alles, was wir können für unseren schönen See."

