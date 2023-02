Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks am Flughafen Köln/Bonn.

Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks am Flughafen Köln/Bonn. Bild © picture-alliance/dpa

Einsatz in der Türkei

Nach den schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat das Technische Hilfswerk ein Team in die Region geschickt. Die 50 Helfer aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sollen Verschüttete bergen. Sie haben unter anderem Rettungshunde dabei.

Videobeitrag Video Hilfe aus Hessen für Erdbebenopfer Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Die Gruppe ist mit 16 Tonnen Technik und Ausrüstung mit einem Charterflugzeug vom Flughafen Köln/Bonn in der Nacht zu Mittwoch gestartet, wie ein Sprecher des Technischen Hilfswerks (THW) sagte. Ankunftsziel sei die südosttürkische Stadt Gaziantep. Dort werde mit den türkischen Behörden der Einsatzort in der Erdbebenregion festgelegt. An Bord waren rund 50 Helfer aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

Das THW rechnet angesichts des Ausmaßes der Zerstörungen und der Nachbebengefahr mit einem schwierigen und möglicherweise auch längeren Einsatz im Erdbebengebiet der Türkei, wie THW-Präsident Gerd Friedsam vor dem Abflug des Teams deutlich machte. Nach den Erfahrungen aus früheren Auslandseinsätzen bei anderen schweren Erdbeben weltweit gehe er davon aus, dass "wir noch zig Helferinnen und Helfer dorthin entsenden werden", sagte Friedsam am Flughafen Köln/Bonn. Die Zahl der Todesopfer stieg nach Behördenangaben vom Dienstagabend auf mehr als 8.100.

THW: "Es wird um die Überlebenshilfe gehen"

Je nachdem, wie sich der Einsatz entwickele, könnten zunächst Ablöse- oder Verstärkungskräfte erforderlich werden. Dann werde es um eine Überlebenshilfe für die Menschen gehen, etwa um Wasser oder andere benötigte Hilfsgüter wie Zelte, Decken, Schlafsäcke. "Das, wie gesagt, können wir zusätzlich noch liefern und einiges darüber hinaus bis zum Camp-Bau", sagte Friedsam weiter.

Fokus und Umfang der Hilfen hingen auch von den Gegebenheiten und Möglichkeiten im jeweiligen Land ab. Beim fast zweijährigen Einsatz in Haiti etwa sei die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung ein Schwerpunkt gewesen. 2010 hatte ein schweres Erdbeben den Inselstaat verwüstet, hunderte Menschen starben.

Gießener fliegen ins Erdbebengebiet

Die Einsatzkräfte in Erdbebenregionen müssten bei der schnellen Menschenrettung auch Vorsorgemaßnahmen für Nachbeben treffen, die es immer noch geben könne. Beim Einsturz von Plattenbauten etwa könnten Hohlräume entstehen, in denen Menschen auf ihre Rettung warteten. Das THW-Team reist nach eigenen Angaben im Auftrag der Bundesregierung und auf Ersuchen des Auswärtigen Amtes in das Erdbebengebiet der Türkei.

Wie viele Kräfte jeweils aus welchem Bundesland stammten, konnte Friedsam nicht sagen. Unter den hessischen THW-Helfern sind nach hr-Informationen auch Menschen aus Gießen. Sie gehören zum Team der Schnell-Einsatz-Einheit an und sind auf Bergungen im Ausland spezialisiert.

Bei dem Hilfseinsatz in der Türkei sind auch Rettungshunde dabei. Bild © picture-alliance/dpa

Das Team habe unter anderem schweres Gerät zur Rettung von Menschen dabei - zum Beispiel Betonkettensägen, sagte der THW-Sprecher. Zudem seien das eigene Camp und Lebensmittel zur eigenen Versorgung für zehn Tage gepackt. Der ursprüngliche Plan, die südtürkische Stadt Adana anzufliegen, war im Laufe des Tages verworfen worden.

Viele Menschen unter den Trümmern

Nach den verheerenden Beben werden weiter viele Menschen unter den Trümmern vermutet. Tausende Gebäude stürzten ein, nach Angaben von Dienstagabend starben rund 8.100 Menschen. Mehr als 39.200 Menschen wurden demnach verletzt. Alleine in der Türkei gibt es mindestens 5.894 Tote und mehr als 34.810 Verletzte, wie der türkische Vizepräsident Fuat Oktay am späten Dienstagabend mitteilte.

Zudem seien durch das schwere Erdbeben am Montag mindestens 5.775 Gebäude eingestürzt. In Syrien starben laut dem dortigen Gesundheitsministerium sowie der Rettungsorganisation Weißhelme 2.270 Menschen.

