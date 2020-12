600 Gegner protestieren bei Versammlungen

Am Sonntag haben nach Polizeiangaben rund 600 Menschen friedlich gegen den Ausbau der A49 protestiert. Es habe im Dannenröder Forst am Sonntag zwei Versammlungen gegeben, teilte die Polizei in ihrer Tagesbilanz mit. Im Bereich einer Polizeiabsperrung kam es jedoch zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Gegnern: Einige Personen seien den mehrfachen Aufforderungen der Polizei, sich aus dem Bereich zu entfernen, nicht nachgekommen. Die Polizei habe daher körperliche Gewalt, Schlagstock und Pfefferspray einsetzen müssen, hieß es in der Mitteilung am Abend. Die Polizei nahm am Sonntag insgesamt drei Personen in Gewahrsam. Drei Ermittlungs- und acht Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet sowie zwei Platzverweise ausgesprochen.