Und täglich grüßen neue Baumbesetzer

Täglich trifft die Polizei auf neue Hindernisse der Waldbesetzer. Bild © Anna Spiess (hr)

Und täglich grüßt... nein, nicht etwa das Murmeltier, wie in der bekannten Filmkomödie. Täglich grüßen neue Aktivisten, die sich etwa auf dreibeinigen Holzgestellen zum Protest und Sitzstreik begeben haben. Die meterhohen, sogenannten Tripods haben die Waldbesetzer auf Zufahrtswegen errichtet. Damit wollen sie die Räumung der Polizei und den Start der großangelegten Rodungen verzögern. Andere Waldbesetzer liegen in Hängematten, die sie hoch oben an Bäumen befestigt haben.

Die Polizei kommt bei den Räumungen nur mühsam voran, wie hr-Reporter Jochen Schmidt berichtet. Sein Eindruck: Waldbesetzer, die die Polizei an einem Tag hinausbefördert haben, sitzen am nächsten Tag wieder in den Bäumen. Von der Polizei erteilte Platzverweise und Betretungsverbote für den Dannenröder Forst gelten nur einen Tag.

Momo, einer der Sprecher der Waldbesetzer, sagte: Wenn die Räumungen in diesem Schneckentempo vorangehen, werden sie noch eine ganze Weile dauern. Die Polizei bemerkt ebenfalls das Phänomen, dass die Waldbesetzer unermüdlich Protestgebilde, Barrikaden und Behausungen immer wieder neu errichten. Man habe sich aber noch keinen genauen Überblick verschaffen können zu Art und Umfang des täglichen Wiederaufbaus, sagte ein Polizeisprecher. "Es sind in der Nacht zum Donnerstag aber neue Gefahrenquellen entstanden." Ziel der Polizei sei es angesichts der zahlreichen Aktivisten in den Bäumen, pro Tag 100 Meter voranzukommen und weiter in den Wald vorzudringen.