Polizei mit Hubwagen im Einsatz

Die aktuelle Lage im Dannenröder Forst lässt sich mit dem Wort "unaufgeregt" beschreiben. Die Demonstranten in einem der Protest-Camps im nördlichen Teil des Waldes haben sich auf Bäume, in Hängematten an Seilen und in ihre Baumhäuser zurückgezogen. Am Boden hat die Polizei einen Hubwagen in Position gebracht. Kletternde Beamte aus dem Höheninterventionsteam sind auf der Hebebühne im Einsatz, um Waldbesetzer von Bäumen zu holen und sicher zum Boden zurückzubringen. "Heute dürfte es für die Polizei aber mühsamer werden, da die Waldbesetzer in größerer Höhe sitzen. Das sind bestimmt zehn Meter", schätzte hr-Reporter Arne Bartram am Einsatzort.