Mehrere Abseilaktionen in Hessen - Autobahnen gesperrt

An vielen Stellen in Deutschland haben sich am Freitagmorgen A49-Ausbaugegner und -gegnerinnen von verschiedenen Autobahnbrücken abgeseilt und Transparente aufgehängt. Auch in Hessen fanden Aktionen statt. In Kassel seilten sich Personen von einer Brücke an der A7 ab, ebenso an der A485 bei Gießen. Die Polizei war vor Ort und sperrte die Autobahnen zeitweise komplett. Außerhalb von Hessen gab es ähnliche Aktionen an der A2 bei Braunschweig, der A4 bei Dresden und Jena und der A7 bei Schleswig.

Das Bündnis "Autofrei" erklärte, mit der Aktion bei Kassel wolle man "Druck auf die Landesregierung" ausüben, um den Ausbau der A49 und die Rodungen im Dannenröder Forst zu stoppen. Zudem setzten sich die Aktivisten für eine nachhaltige Verkehrswende ein und fordern "einschneidende Maßnahmen zu Lasten der Automobilindustrie", wie es in der Mitteilung heißt.