Polizei räumt Camp im Herrenwald

Die Polizei hat am Dienstag mit der Räumung des Camps "Neuerdings" im Herrenwald begonnen. Laut Mitteilungen der Aktivisten rückten am Morgen rund 100 bis 200 Beamte an, um den Wald für weitere Rodungen vorzubereiten. In dem Camp befanden sich in den vergangenen Tagen rund 25 Umweltschützer, die teilweise in Hängematten in bis zu 15 Meter Höhe ausharrten. Eine offizielle Bestätigung der Polizei gibt es derzeit noch nicht, hr-Reporter Jochen Schmidt ist aber schon vor Ort und berichtete gerade von mehreren Hundertschaften. Der Wald ist umstellt.