Kassel: Gericht verbietet Fahrraddemo auf Autobahnen

Das Verwaltungsgericht Kassel hat am Donnerstag entschieden, dass eine für Freitag angekündigte Fahrraddemo von Fridays For Future nicht über die A49 und die A7 fahren darf. Die Stadt Kassel hatte die Nutzung der Autobahnen untersagt, das Gericht stützte nun diese Entscheidung: Die Stadt sehe "zu Recht eine Gefährdung von Leben und Gesundheit anderer Verkehrsteilnehmer", heißt es in der Mitteilung des Gerichts.

Durch die Sperrung der Autobahn entstünde laut dem Verwaltungsgericht die Wahrscheinlichkeit, dass sich Staus bilden - und damit steige die Gefahr von Auffahrunfällen. Außerdem seien die Streckenabschnitte wegen Baustellen nicht geeignet, es gebe durch die aktuellen Sperrungen rund um Kassel ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Zuletzt hatte es nach einer Abseilaktion von einer Autobahnbrücke einen schweren Unfall gegeben, bei ähnlichen Aktionen kam es immer wieder zu langen Staus.

Die Route der Demonstration sollte ursprünglich am Auestadium beginnen, dann auf die B3 und A49 bis zum Kreuz Kassel Mitte und von dort aus über die A7 und zurück in die Stadt führen. Laut dem Verwaltungsgericht bezieht sich die Entscheidung nur auf die Demonstration am Freitag, am Samstag sind ebenfalls Fahrraddemonstrationen auf der A49 angemeldet.

Der Sprecher von Fridays For Future Kassel, Cedrick Büchling, sagte dem hr, man werde in die zweite Instanz gehen, um auf der A49 fahren zu dürfen. Es gebe aus vielen Gründen Staus auf Autobahnen, die Demonstration sei eine angemeldete Aktion, anders als die unangemeldeten Abseilaktionen. Dass die A7 nicht befahren werde, sehe Fridays For Future ein, aber zur A49 - um die es bei den Protesten geht - gebe es sehr wohl Ausweichrouten für Autos.