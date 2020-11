Ruhige Nacht im Dannenröder Forst

Nach den teils heftigen Protesten gegen den Weiterbau der A49 mit Pyrotechnik und Steinwürfen ist es in der Nacht und am frühen Morgen zu keinen weiteren Zwischenfällen gekommen. Die Polizei gehe aber auch am Freitag von Widerstand gegen die Bauarbeiten aus, sagte ein Sprecher der Ordnungshüter.

Außerdem sind heute mehrere Demonstrationen gegen den A49-Lückenschluss geplant: In Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) wollen am Mittag Anhänger der Fridays-for-Future-Bewegung protestieren, am Nachmittag dann die Initiative "Anwohner gegen die A49" in Homberg/Ohm (Vogelsberg). Unter dem Motto "Free them all" ist in Frankfurt für den Nachmittag zudem eine Solidaritätskundgebung vor der JVA Preungesheim angekündigt. Dort sitzen mehrere festgenommene A49-Gegner ein, die sich von Autobahnbrücken abgeseilt hatten.