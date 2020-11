Polizeibilanz: Pyrotechnik, Eier und aufwendige Räumung in 40 Metern Höhe

Bei der Räumung des Dannenröder Forsts sind Einsatzkräfte am Samstag nach eigenen Angaben von einem Baumhaus aus mit Eiern beworfen. Auch Pyrotechnik sei gezündet worden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Aufwändig gestaltete sich die Räumung einer Plattform in rund 40 Metern Höhe. Eine Ausbaugegnerin, die sich in einer Kanzel befand, sei von speziell ausgebildeten Einsatzkräften in Sicherheit gebracht worden, teilte die Polizei Gießen am Abend mit. Weitere Ausbaugegner seien aus umliegenden Bäumen auf den Boden geholt worden.

Im Laufe des Tages wurden laut Polizei 70 Personen in Gewahrsam genommen. Weiterhin wurden 18 Ermittlungs- und 55 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und 92 sogenannte Platzverweise ausgesprochen, hieß es in einer Bilanz am Abend.