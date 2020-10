Fridays for Future bildet Menschenkette am Verkehrsministerium

Mit einer Menschenkette am Bundesverkehrsministerium haben am Samstagmittag Hunderte Demonstranten eine Verkehrswende in Deutschland gefordert. Aufgerufen zu den Protesten hatte die Klimaschutzbewegung Fridays for Future.

Der kostspielige Neubau von Autobahnen wie der A49 in Hessen müsse gestoppt werden, so Fridays for Future. Die Klimaschützer lehnen eine Abholzung des Dannenröder Forsts (Vogelsberg) für die Autobahn ab. Die Baukosten in dreistelliger Millionenhöhe sollten stattdessen in den Öffentlichen Nahverkehr investiert werden. Die Teilnehmer forderten zudem einen stärkeren Ausbau von Bus- und Bahnverkehr bundesweit.