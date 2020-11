Parteibüro der Grünen in Eschwege beschmiert

Die Geschäftsstelle der Grünen im Werra-Meißner-Kreis in Eschwege ist mit einer stinkenden Flüssigkeit beschmiert worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden am Vorabend zwei Fensterbänke mit dem gallertartigen Stoff verunreinigt. Auf einen politischen Hintergrund wollte sich ein Polizeisprecher nicht festlegen. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Denkbar wäre ein Zusammenhang mit den Protesten gegen den A49-Ausbau aber. Denn auch gegen die Landesgeschäftsstelle der Grünen hatte es im Oktober eine Farbattacke gegeben.

In diesem Fall ermittelt der Staatsschutz. Mehrere maskierte Personen hatten laut Polizei das Gebäude und den Boden davor mit der Parole "Wald statt Asphalt" rot besprüht. Im aktuellen Fall in Eschwege war die stinkende Flüssigkeit allerdings auch an zwei anderen Stellen aufgetaucht, darunter eine ehemalige Tierarztpraxis.