Zwei Waldbesetzer nach Attacken auf Polizisten in U-Haft

Polizei und Staatsanwaltschaft haben in einer Mitteilung von Angriffen auf Einsatzkräfte in den vergangenen Tagen berichtet. So seien am Samstag Polizisten mit Pyrotechnik und Steinen attackiert worden, nachdem sich ihnen eine Gruppe von 40 Personen im Dannenröder Forst genähert hatte. Einer der Beteiligten sei festgenommen worden. Er soll zwei Beamte durch Steinwürfe am Schienbein verletzt haben.

Am Mittwoch (11. November) soll eine weibliche Person einen faustgroßen Stein in Richtung des Kopfes eines Beamten geworfen haben. Der Stein habe den Beamten nur knapp verfehlt. Drei Tage später sei sie von Beamten wiedererkannt und vorläufig festgenommen worden.

Die beiden Täter wurden am Sonntag (15. November) beim Amtsgericht Gießen vorgeführt. Die Ermittlungsrichterin ordnete Untersuchungshaft an. Es geht um den dringenden Verdacht des Landfriedensbruchs, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in einem besonders schweren Fall sowie der versuchten beziehungsweise vollendeten gefährlichen Körperverletzung. Die Beschuldigten befinden sich nun im Gefängnis. Bei ihnen bestehe der Haftgrund der Fluchtgefahr.