1.500 Menschen demonstrieren gegen Rodungen

Gegner des A49-Ausbaus haben am Sonntag ihre Proteste fortgesetzt. Rund 1.500 Personen bildeten am Mittag eine Menschenkette am Waldrand des Dannenröder Forsts. Die Landesregierung müsse die weiteren Rodungen stoppen, so die Forderung des Aktionsbündnisses Keine A49. Die Trasse, die unter anderem durch den Dannenröder Forst führen soll, müsse neu überdacht werden. Mit roten Bändern und roter Kleidung bildeten die Umweltschützer eine symbolische rote Linie, die nicht überschritten werden dürfe.

Zu der Aktion am Sonntag hatten das Bündnis, die Nichtregierungsorganisation Campact und Fridays for Future aufgerufen. Weitere Rodungen fanden am Sonntag nicht statt. Eine Sprecherin des Aktionsbündnisses sagte, Aktivisten im Herrenwald hätten den Tag genutzt, um die Waldbesetzung dort auszubauen. Es werde erwartet, dass die Rodungen dort am Montag fortgesetzt würden.