Evangelische Pröpste rufen zu Gewaltlosigkeit auf

Die evangelischen Pröpste für Oberhessen und Marburg, Matthias Schmidt und Helmut Wöllenstein, rufen angesichts der jüngsten Auseinandersetzungen im Dannenröder Forst dazu auf, "Gewalthandlungen sofort zu stoppen". Die meisten Demonstrierenden seien friedlich, so Schmidt. Allerdings befänden sich in dem Waldstück auch Menschen, die wiederholt Polizisten mit Pyrotechnik und Steinen angegriffen hätten. "Das ist völlig inakzeptabel." Polizisten seien "Bürgerinnen und Bürger in Uniform", die im staatlichen Auftrag ihren Dienst versähen. "Ihre Würde und körperliche Unversehrtheit ist von allen Beteiligten unbedingt zu achten."

Zugleich erklärte Wöllenstein, sehr viele Polizisten legten bei den Baum-Räumungen "ein hohes Maß an Geduld, Professionalität und Humanität" an den Tag. "Es gab allerdings auch Situationen, in denen nach unserer Beobachtung diese Haltungen gefehlt haben." Als Vertreter der Kirche sprächen er und Schmidt sich gegen jegliche Form der Gewalt und Unverhältnismäßigkeit aus. "Der gezielte Schutz von Würde, Leib und Leben der Demonstrierenden muss gewährleistet sein", so Wöllenstein.