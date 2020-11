Aktivisten wollen Abseil-Aktion an Autobahn wiederholen

Polizeieinsatz an der A3: Spezialkräfte holen die Umweltaktivisten von der Autobahnbrücke herunter. Bild © Wiesbaden112.de

Die Abseil-Aktionen an mehreren Autobahnbrücken in Hessen haben vor ein paar Wochen für Aufsehen und Entrüstung gesorgt. Nun planen Aktivisten eine Neuauflage, und zwar als offiziell angemeldete Demonstration. Sie wollen sich am 24. November zwischen 11.00 und 12.00 Uhr an der A5 in Neu-Isenburg abseilen. Genauer gesagt: an einer Brücke in Zeppelinheim, südlich vom Frankfurter Kreuz.

Am Freitag (20. November) soll dazu ein Gespräch zwischen dem Anmelder und der Versammlungsbehörde stattfinden. "Fragt sich, ob diese Aktion überhaupt genehmigt werden kann", kommentierte ein Polizeisprecher auf Anfrage von hessenschau.de.

Denn für solch eine Kletterdemo müsste die Autobahn zeitweilig gesperrt werden. Die Anmelder sind der Auffassung: "Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gilt auch für Autobahnen."

Ende Oktober hatten sich mehrere Aktivisten von Brücken an den Autobahnen 3, 5 und 661 im Rhein-Main-Gebiet abgeseilt und für massive Verkehrsbehinderungen und Sperrungen gesorgt. Mehrere Personen wurden danach festgenommen und kamen in Untersuchungshaft.