Neun Vegetationsbrände in Bad Schwalbach seit Montag

Die Feuerwehr Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus) ist seit Montag bereits neunmal zu Bränden auf Feldern ausgerückt. Im Vergleich zum Vorjahr, als eine Rekordzahl an sogenannten Vegetationsbränden in Wald- und Flurstücken erreicht worden sei, habe sich die Anzahl der Einsätze und ihre Intensität in diesem Jahr noch einmal erhöht, sagte Kreisbrandinspektor Christian Rossel.

Am Dienstagnachmittag standen laut Feuerwehr fast 38.000 Quadratmeter Getreidefeld im Ortsteil Lindschied in Flammen. Durch den Wind sei das Feuer bis in ein Wohngebiet getrieben worden. Die starke Rauchentwicklung sei so weit sichtbar gewesen, dass es auch in Eltville, Hohenstein und Taunusstein Brandmeldungen gegeben haben. Mehr als 100 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen, drei Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Nach einer Stunde sei der Brand gelöscht gewesen.