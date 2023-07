Drei Feldbrände bei Erntearbeiten

Ernten in Zeiten von Hitze und Trockenheit birgt Gefahren: Gleich dreimal sind am Donnerstag in Hessen Ackerflächen, auf denen landwirtschaftliche Maschinen im Einsatz waren, in Brand geraten. Nahe dem Hattenbacher Dreieck bei Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) brannte eine rund 80.000 Quadratmeter große Fläche. Ein Mähdrescher hatte vermutlich wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen, wie Osthessen News berichtete . Die Flammen griffen durch Windböen in mehrere Richtungen über und entzündeten die bereits abgeerntete Fläche, sodass sich das Feuer rasch ausbreitete. Für die Löscharbeiten waren 60 Feuerwehrleute im Einsatz. Unterstützung bekamen sie von Landwirten und zwei Unternehmen.

Vorne Autobahn, hinten Feuer: Flächenbrand am Hattenbacher Dreieck Bild © osthessen-news.de

In Mücke (Vogelsberg) geriet ebenfalls ein Mähdrescher bei der Getreideernte in Brand. Auch hier griff das Feuer auf das Feld über, sodass es auf einer Fläche von etwa eineinhalb Hektar brannte. Die Maschine brannte völlig aus. Der Schaden wird auf 350.000 Euro geschätzt. Der Fahrer blieb unverletzt. Und in Biebesheim (Groß-Gerau) brannte am Nachmittag ein Traktor samt Anhänger und dem darin befindlichen Getreide. Das Gespann war gerade bei Erntearbeiten im Einsatz. Auch hier sorgte der Wind dafür, dass sich die Flammen schnell ausbreiteten, sodass 4.000 Quadratmeter Ackerfläche in Brand gerieten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war auch hier ein technischer Defekt Ursache. Die Schadenshöhe beträgt rund 100.000 Euro.