Polizei holt vier Aktivisten von Hochsitz, spontane Demos verlaufen friedlich

Die Polizei hat am Abend eine positive Bilanz ihres Einsatzes vom Mittwoch am Maulbacher Wald gezogen. Acht "Gebilde" seien entfernt oder zurückgebaut worden. Darunter sei auch ein einsturzgefährdeter Hochsitz gewesen, von dem vier Personen durch speziell ausgebildete Einsatzkräfte geholt worden seien. Insgesamt seien 14 Aktivisten aus dem gesperrten Bereich gebracht worden. Vereinzelt hätten Ausbaugegner Räumfahrzeuge blockiert. Diese Situationen seien aber friedlich gelöst worden. Eine Spontandemonstration am Rastplatz Finkenwald an der A5 und ein Aufzug der "Fridays for Future"-Bewegung in Stadtallendorf seien ohne Zwischenfälle verlaufen.