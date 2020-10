Protest vor Verkehrsministerium in Berlin

Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion haben die Seiteneingänge des Bundesverkehrsministerium aus Protest gegen Waldrodungen in Hessen blockiert. An der Aktion seien rund 80 Aktivisten beteiligt, sagte eine Sprecherin am Montagmorgen. "Wir fordern Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer auf, die Rodungen für den Dannenröder Wald in Hessen zu stoppen." Die Berliner Polizei bestätigte, dass sie am Ministerium im Einsatz sei.

Extinction Rebellion hatte für diese Woche Protestaktionen gegen Umweltzerstörung und Klimawandel in Berlin angekündigt. Am Montag sei ein "Trauerzug der Toten Bäume" ab 10.00 Uhr geplant, der am Bundeslandwirtschaftsministerium beginnen soll, sagte die Sprecherin. Nach Angaben der Polizei vom Freitag wurden dafür 1200 Teilnehmer angemeldet.