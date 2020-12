Kirchenpräsident ruft zu Gewaltverzicht auf

Der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung, hat in der Auseinandersetzung um den Dannenröder Forst zum Gewaltverzicht aufgefordert. "Den Demonstrierenden kann man nur zurufen: Keine Drohungen und keine Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten", sagte Jung am Sonntag bei einem Gottesdients zum 1. Advent in der Katharinenkirche in Frankfurt. An die Polizei appellierte er: "Wahren Sie die Verhältnismäßigkeit!" Jung nahm auch die Politik in die Pflicht. Sie müsse sich überlegen, was zu tun sei, "damit die Menschen wieder zueinander finden können.“