Polizei-Bilanz zum zweiten Tag

Am zweiten Tag der Rodungen im Herrenwald bei Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) für den umstrittenen Ausbau der A49 zwischen Kassel und Gießen hat die Polizei das betroffene Waldstück bis zum Nachmittag von Aktivisten geräumt. Am Morgen seien noch 19 Besetzerinnen und Besetzer im Wald gewesen, sagte eine Sprecherin am Nachmittag. Neun von ihnen hätten Beamte vom Boden weggetragen, die restlichen zehn hätten Höhenretter aus den Bäumen geholt.

Die Polizeisprecherin sagte, am Nachmittag hätten Polizisten "unmittelbaren Zwang" anwenden müssen, um Teilnehmer einer ansonsten friedlichen Demonstration daran zu hindern, in den Herrenwald einzudringen. Auf Videos ist zu sehen, wie die Beamten Schlagstöcke einsetzten. In dem Waldgebiet herrsche wegen der seit Donnerstag andauernden Rodungsarbeiten Lebensgefahr, betonte die Polizistin.