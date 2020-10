FFF-Demo am Sonntag im Dannenröder Forst

Aktivisten der Friday-for-Future-Bewegung (FFF) wollen am Sonntag im Dannenröder Forst demonstrieren. Das hat die Klimaaktivistin Luisa Neubauer per Twitter angekündigt. Es sei ein "Wahnsinn", dass man 2020 Ökosysteme gegen Rodungsaufträge einer schwarz-grünen Regierung verteidigen müsse, schrieb sie. Neubauer gilt als eine der Hauptorganisatoren von Fridays for Future in Deutschland.