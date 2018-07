Vorsicht, Explosionsgefahr! Unbekannte Täter haben in ganz Hessen Ticketautomaten der Bahn mit einem Gasgemisch präpariert und teilweise gesprengt. Dort, wo der Versuch misslang, ist nun höchste Vorsicht geboten.

Wenn Ihnen ein Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn komisch vorkommt, weil er mit Klebeband versehen ist, sollten Sie nicht zögern, die Polizei zu rufen. Die Bundespolizei warnt hessenweit vor manipulierten Ticket-Automaten, die mit einem explosiven Gasgemisch gefüllt worden sind.

Unbekannte Täter hätten demnach in den vergangenen Tagen mehrfach Automaten präpariert, um diese - teilweise erfolgreich - zu sprengen, teilten die Beamten mit. "Es sind Einzelfälle, aber in verschiedenen Regionen Hessens", sagte Bundespolizei-Sprecher Klaus Arend am Dienstag zu hessenschau.de. Eine genaue Anzahl wollte er aus "ermittlungstaktischen Gründen" nicht nennen.

Explosion als "realistisches Szenario"

Doch nicht alle manipulierten Automaten gingen in die Luft. Bei manchen befinde sich das Gasgemisch noch immer im Inneren der Geräts und könne jederzeit explodieren, sind sich die Ermittler sicher. Fahrgäste sollten auf Klebestreifen achten, mit denen alle Schlitze, Spalten und Öffnungen der betroffenen Automaten zugeklebt worden seien, auch der Schlitz zum Münzeinwurf.

"Noch ist nichts passiert, aber es ist ein durchaus realistisches Szenario", warnte Bundespolizei-Sprecher Arend. Ein elektronischer Funke oder eine Zigarette könne reichen, meinte der Ermittler. Wer einen präparierten Automaten entdeckt, solle sich in Sicherheit bringen und die Polizei rufen.

Sendung: hr3, 23.07.2018, 18.30 Uhr