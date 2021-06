Normalerweise ein kleines Flüsschen: In Neu-Anspach trat am Freitag die Usa über die Ufer.

Blitzeinschläge, vollgelaufene Keller, überflutete Straßen: Gewitter-Tief Olger hat in weiten Landesteilen für heftigen Starkregen und hohe Niederschlagsmengen gesorgt. Auf der A7 kam ein Lkw-Fahrer von der nassen Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke.

Auch an Tag zwei brachte Tief Olger teils heftige Gewitter mit Starkregen mit sich. In Westerfeld, einem Stadtteil von Neu-Anspach (Hochtaunus), trat am Freitagnachmittag die Usa über die Ufer. Das kleine Flüsschen verwandelte sich durch den vielen Regen in einen reißenden Fluss, mehrere Keller und Straßen wurden überflutet. Pro Quadratmeter fielen nach Angaben der Feuerwehr 40 bis 50 Liter Regen.

Die Feuerwehr meldete auch zwei Blitzeinschläge. Ein Strommast sei getroffen wurden, wodurch ein Kondensator abbrannte. Einen größeren Stromausfall habe es aber nicht gegeben. Der zweite Blitz schlug in ein Dach ein. Bis auf ein Loch entstand aber kein Schaden.

Feuerwehr rückt zu 50 Einsätzen aus

Die Lage sei gut im Griff, sagte Kreisbrandinspektor Carsten Lauer am frühen Abend. 150 Einsatzkräfte seien vor Ort und würden die rund 50 Einsatzstellen nach und nach abarbeiten. Die Feuerwehr hatte auch Unterstützung aus dem Vordertaunus angefordert, weil sie zunächst befürchtete, dass auch umliegende Gemeinden betroffen sein könnten. Das sei aber nicht der Fall, sagte Lauer.

Die Feuerwehr rückte zu insgesamt 50 Einsatzstellen aus. Bild © Andreas Heygen (hr)

Auch in Osthessen gab es am Nachmittag starke Regenfälle. In Philippsthal (Werra) wurden mehrere Gullydeckel hochgedrückt, Straßen wurden überflutet.

Lkw-Fahrer bei Unfall auf A7 verletzt

Auf der A7 in Richtung Kassel kam es gegen 19 Uhr zwischen dem Hattenbacher und dem Kirchheimer Dreieck zu einem Unfall. Der Fahrer eines Sattelzugs kam laut Polizei im Unwetter von der Fahrbahn ab und prallte in die Mittelleitplanke. Er wurde verletzt.

Gesteinsbrocken, die aus der Leitplanke gebrochen waren, verteilten sich über die Fahrbahn. Mindestens fünf weitere Fahrzeuge wurden beschädigt, weil die Fahrer den herumliegenden Trümmern nicht mehr ausweichen konnten. Die Fahrbahn war am späten Abend wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Unwetterwarnung für den Schwalm-Eder-Kreis

Bereits am Donnerstagabend hatte Olger die Feuerwehren im Land auf Trab gehalten. Die Frankfurter Feuerwehr berichtete von 70 Einsätzen, in Neu-Isenburg schlug ein Biltz in ein Auto ein. In Dreieich-Sprendlingen und Dreieichenhain standen Keller unter Wasser.

Am Freitagnachmittag hatte es eine Reihe von Unwetterwarnungen in Hessen gegeben. Am Abend zog das Unwetter allmählich Richtung Norden ab.

Das Wochenende bringt weitere Gewitter mit sich. Am Samstag weht zunächst ein schwacher Wind, der bei Gewittern im Tagesverlauf in Sturmböen umschlagen kann. Im Norden und Osten des Landes drohen auch am Sonntag noch Gewitter mit Starkregen.

