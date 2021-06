Erst sommerliche Temperaturen, dann Starkregen, Blitz und Donner: Gewitter-Tief Olger hat am Donnerstag für Unwettereinsätze gesorgt. Auch am Freitag bleibt es ungemütlich.

Sonne satt und kaum ein Wölkchen am Himmel: So hat uns das Wetter in den vergangenen Tagen nach einem eher bescheidenen Mai beglückt. Doch ab dem frühen Donnerstagabend war das sommerliche Feiertagswetter an Fronleichnam vorbei.

Tief Olger zog über Hessen hinweg und sorgte für teils kräftige Gewitter. Während manche Landesteile von den Niederschlägen völlig verschont blieben, gab es unter anderem im Rhein-Main-Gebiet örtlich überschwemmte Straßen und volllaufende Keller.

Überschwemmungen und umgestürzte Bäume

In Frankfurt berichtete die Feuerwehr auf Twitter von rund 70 Einsätzen nach dem Starkregen. Besonders in den südlichen Stadttteilen Sachsenhausen, Niederrad und in Teilen der Innenstadt kam es wegen des Gewitters zu vollgelaufenen Kellern und umgestürzten Bäumen. Auch im Kreis Offenbach kam es zu Überschwemmungen, die Feuerwehr war im Dauereinsatz.

Feuerwehr Frankfurt @feuerwehrffm Seit 21:15 Uhr werden uns nur noch vereinzelte Einsatzstellen gemeldet. Insgesamt sind 70 Einsatzstellen von Freiwilliger Feuerwehr, @dlrgfrankfurt und Berufsfeuerwehr angefahren worden. ^tka [zum Tweet]

Zeitweise hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Abend für Hessen Unwetterwarnungen ausgesprochen: In den Kreisen Limburg-Weilburg, Hochtaunus, Wetterau und Rheingau-Taunus warnte dieser vor starkem Gewitter, Starkregen, Hagel und Sturmböen mit bis zu 80 Kilometer pro Stunde.

Es bleibt schwül-wechselhaft

Am Freitag bleibt es schwülwarm und wechselhaft. Mal scheint die Sonne, mal gibt es dichtere Wolken. Erst sind nur einzelne Schauer und Gewitter unterwegs, ab dem Mittag nehmen die Gewitterschauer jedoch zu und es besteht erneut Unwettergefahr, besonders durch heftigen Starkregen. Die Höchstwerte am Freitag: 22 bis 28 Grad.

Die instabile Wetterlage mit Sonne, Gewittern und Starkregen wird laut hr-Metereologe Mark Eisenmann mindestens bis zum Wochenende anhalten. In der kommenden Woche könnten die Schauer dann nachlassen. Wann der strahlend blaue Himmel nach Hessen zurückkehrt, ist dem Wetterfachmann zufolge aber noch offen.