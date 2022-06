Tier in misslicher Lage

Die Feuerwehr hat ein Pferd in Frankfurt aus misslicher Lage befreit.

Es wollte am Dienstag ein Gatter auf einer Koppel in Niederursel überqueren und war hängengeblieben, wie die Einsatzkräfte am Mittwoch mitteilten. Die Feuerwehr durchtrennte das Gatter mit einer hydraulischen Schere. Das verletzte Pferd wurde tierärztlich versorgt.