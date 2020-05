Stillstand auf der Autobahn 7 bei Bad Hersfeld in Richtung Homberg/Efze: In der Nacht hat dort ein Lastwagen seine Ladung verloren. Autofahrer sollten die Umleitung nehmen.

Der Fahrer eines mit Tierabfällen und Fetten beladenen Sattelzugs ist in der Nacht auf Samstag gegen 4 Uhr mit seinem Gespann auf der A7 bei Bad Hersfeld-West ins Schleudern geraten. Er hatte wegen eines auf der mittleren Spur liegen gebliebenen Lkw vor ihm notbremsen und auf die linke Spur ausweichen müssen, wie die Polizei mitteilte. Dabei verlor er seine Ladung.

Die Tierabfälle verteilten sich auf etwa 150 Metern Länge auf der ganzen Fahrbahn in Richtung Homberg/Efze, weshalb die Polizei alle drei Spuren nach Norden sperrte. Die Vollsperrung hielt am Morgen aufgrund der Reinigungsarbeiten an.

Autofahrer verliert Kontrolle

Gleich nach dem Lkw-Unfall prallte ein nachfolgendes Auto in die Mittelleitplanke. Der Fahrer hatte auf der glitschigen Straße die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Zur Schadenshöhe machte die Polizei am frühen Samstagmorgen noch keine Angaben. Wie lange die A7 ab Hersfeld-West nicht befahrbar bleiben sollte, war ebenfalls unklar. Die Polizei empfahl Autofahrern, die Umleitung 35 bis Homberg/Efze zu nehmen.