Tiere in ärztlicher Behandlung

In Weiterstadt hat das Veterinäramt mit Hilfe der Polizei mehr als ein Dutzend Hunde beschlagnahmt. Die Tiere, die sich allesamt in einem schlechten Zustand befanden, wurden in einem Tierheim untergebracht.

Insgesamt 13 Pudel sind in Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) beschlagnahmt worden. Das Veterinäramt holte die Tiere bereits vergangene Woche mit Hilfe der Polizei aus einer Hundezucht. Noch immer müssen die Hunde ärztlich versorgt werden.

Die Pudel stammen nach Angaben der Polizei und eines Sprechers des Landkreises aus einer Hundezucht im Stadtteil Gräfenhausen. Warum die Tiere aus dem Haus geholt wurden, wollen die Verantwortlichen mit Verweis auf ein laufendes Verfahren nicht sagen.

Alle Pudel werden ärztlich behandelt

Klar ist nur, dass sich die Tiere zum Zeitpunkt der Beschlagnahmung in gesundheitlich schlechtem Zustand befanden. Laut Karl-Heinz Keller, dem Betreiber des Weiterstädter Tierheims und Gnadenhofs "Keller-Ranch", werden immer noch alle 13 Pudel tierärztlich behandelt. Das bestätigte Keller dem hr am Mittwoch.

Wie es mit den Tieren weitergeht, hängt mit dem Ausgang des laufenden Verfahrens zusammen. "Bis dahin kümmern wir uns hier um die Pudel. Hier bekommen sie alles, was sie brauchen", so Keller.

Ermittlungen gegen Welpen-Händler

Die Polizei in Südhessen ermittelt noch in einem weiteren Fall mutmaßlicher Verstöße gegen das Tierwohl. Ein Mann aus dem Raum Darmstadt soll illegal mit Welpen gehandelt haben. Ein 25-Jähriger aus Ravensburg hatte die Beamten auf die Spur des Mannes gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Nach dem Kauf eines Hundewelpen bei dem Verdächtigen waren dem Ravensburger Unstimmigkeiten bei Alter und Impfstatus des Tieres aufgefallen. In der Wohnung des 31 Jahre alten Verdächtigen fanden Ermittler viele sehr junge Hunde, die offensichtlich zu früh von der Mutter getrennt worden waren und mutmaßlich zum illegalen Verkauf vorgesehen waren. Nach ersten Hinweisen soll der Mann seit geraumer Zeit illegal mit Hundebabys gehandelt haben.