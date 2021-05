Tiere sterben bei Brand in Stall

Vermutlich durch einen Blitzeinschlag ist gestern Abend auf einem Aussiedlerhof in Wächtersbach ein großer Kuh- und Schweinestall in Brand geraten. In dem Gebäude befanden sich zu diesem Zeitpunkt rund 50 Tiere. Fünf Schweine starben bei dem Brand. Die zwei Besitzer erlitten bei dem Versuch, ein paar der Tiere zu retten, eine Rauchgasverletzung