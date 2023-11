Wer einen solchen Vogel in und um Hofgeismar entdeckt, wird gebeten, umgehend den Tierpark Sababurg zu informieren.

Der Tierpark Sababurg vermisst seinen Weißkopfseeadler Medusa. Seit einer Woche ist dieser ausgeflogen. Falkner Rainer Cremer bittet die Bewohner rund um Hofgeismar die Augen aufzuhalten. Der Greifvogel dürfte langsam hungrig werden.

Ungeachtet des Mythos, beim Anblick einer Medusa zu Stein zu erstarren, bittet der Tierpark Sababurg in Hofgeismar (Kassel) jetzt genau darum: Seit einer Woche wird dort der Weißkopfseeadler mit ebendiesem Namen vermisst. Der Greifvogel wird in der näheren Umgebung im Kreis Kassel vermutet.

Verschwunden war das Tier bei einer gewöhnlichen Flugschau, wie Falkner Rainer Cremer dem hr am Mittwoch sagte. Medusa sei sehr hoch emporgestiegen und dann einfach nicht mehr zurückgekehrt. "Es war ein bisschen windig, und dann kann der Adler in alle Richtungen abdriften."

Medusa frisst im Zweifel auch Aas

Üblicherweise seien die Tiere nach solchen Expeditionen nach etwa 15 bis 30 Minuten wieder zurück. Nur diesmal nicht. Der Falkner rechnet auch nicht unbedingt damit, dass der Weißkopfseeadler von selbst in den Tierpark zurückkehrt: "Die Greifvögel sind nicht so gepolt wie Brieftauben, die ihren Heimatschlag wieder ansteuern." Stattdessen funktioniere dies eher zufällig. Oder eben gar nicht.

Dass Medusa in der ungewohnten Freiheit notleiden könnte, glaubt Cremer nicht zwingend. Greifvögel seien Allesfresser und Weißkopfseeadler in ihrer Nahrungssuche sehr flexibel. "Die fressen auch mal tote Tiere, die am Straßenrand rumliegen. Theoretisch können sie auch selbst jagen. Dieser Instinkt ist schon da, wenn sie ernsthaft Hunger bekommen nach ein, zwei Wochen."

Tierpark bittet: Augen nach "richtig großem Vogel" aufhalten

Beim Tierpark Sababurg ist es nicht das erste Mal, dass einer der Adler bei einem ungenehmigten Ausflug verschwindet. Im Jahr 2018 war der 28 Jahre alte Artengenosse namens Baby ebenfalls nach einer Flugshow verschwunden. Rund zweieinhalb Kilometer entfernt entdeckte ein langjähriger Tierparkbesucher den Adler laut HNA und informierte Falkner Cremer, der Baby damals problemlos wieder einsammeln konnte.

Auf ein solches Happy End hofft der Tierpark auch im Fall von Medusa. Cremer bittet die Bevölkerung aus der näheren Region um Mithilfe. Zur besseren Orientierung liefert er auch gleich eine Beschreibung der Vermissten: Medusa sei "ein richtig großer Vogel", sagte Cremer. "Deutlich größer als ein Mäusebussard oder Milan. Komplett schwarzes Körpergefieder, weiße Stoßfedern und ein weißer Kopf. Und ein großer gelber Schnabel."

Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Adler: die Skulptur "Medusa" von Gian Lorenzo Bernini (um 1640). Bild © picture-alliance/dpa

Wer Medusa sieht, soll sich sofort an den Tierpark wenden . "Einfach bei uns anrufen, und wir kommen dann dahin", sagt der Falkner, der mögliche Zeugen darum bittet, Medusa bis dahin nicht aus den Augen zu lassen. Auch wenn der Drang beim Namen des Tieres ein anderer sein dürfte.