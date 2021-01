Tierquälerei in Schlachthof

Das Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) hat ein Urteil gegen einen früheren Geschäftsführer eines Schlachthofs in Kassel bestätigt.

Der Angeklagte habe zwei Jahre lang trotz unzureichender Betäubung der Tiere und in voller Kenntnis hierüber Schweine schlachten lassen und sei damit für "rohe und quälerische" Schlachtung verantwortlich, urteilte das Gericht am Dienstag. Er habe wirtschaftlichen Interessen Vorrang eingeräumt. Der Mann war in zweiter Instanz zu 120 Tagesätzen a 100 Euro unter Strafvorbehalt verurteilt worden.