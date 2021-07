Sumatra-Tiger Vanni ist tot. Der elfjährige Tigerkater sei am Donnerstag eingeschläfert worden, teilte der Zoo in Frankfurt am Freitag mit.

Untersuchungen hätten ergeben, dass er vermutlich an einem Tumor litt. Nach dem Tod der 19- jährigen Tigerkatze Malea im vergangenen Jahr war Vanni der einzige Tiger im Zoo. Bis der Katzendschungel umgebaut ist, soll es keine neuen Tiger im Zoo geben. Der Umbau soll 2022 beginnen.