Wieder hat es auf einem Schulklo gebrannt, dieses Mal in Frankfurt. Unbekannte zündeten Papier an und verursachten damit einen hohen Schaden. Möglicher Hintergrund ist ein Trend in dem sozialen Netzwerk Tiktok.

In den vergangenen Wochen häufen sich die Fälle von Brandstiftung auf Schultoiletten. Am Donnerstag wurde der fünfte Fall innerhalb kurzer Zeit bekannt, betroffen war die Fürstenbergerschule im Frankfurter Stadtteil Nordend.

Wie die Feuerwehr berichtete, hatten Unbekannte Toilettenpapier und Handtücher in Brand gesteckt. Die Flammen seien schnell unter Kontrolle gewesen, doch der entstandene Schaden ist mit 25.000 Euro nicht unerheblich. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Hinweise auf den Täter oder die Täterin lagen nach Aussage eines Sprechers zunächst nicht vor.

In den vergangenen Tagen hatte es bereits an Schulen in Dreieich (Offenbach), Griesheim (Darmstadt-Dieburg), Kelkheim (Main-Taunus) und Hanau gebrannt. Bei dem Brand in Dreieich erlitten der Hausmeister und der stellvertretende Schulleiter eine Rauchvergiftung, auch in Kelkheim gab es Verletzte. In Hanau hatte ein neunjähriger Grundschüler das Feuer verursacht.

Tiktok-Trend aus den USA

Die Polizei vermutet, dass die Brände im Zusammenhang mit einem fragwürdigen Trend in dem sozialen Netzwerk Tiktok stehen. Dort luden Schülerinnen und Schüler aus den USA Ende des vergangenen Jahres vermehrt Videoclips hoch, in denen sie Schulklos verwüsteten und zum Beispiel Handtuchhalter oder ganze Waschbecken von den Wänden rissen. Manche dieser Clips gingen viral, sie erreichten auch in Deutschland eine Vielzahl an Zuschauern.

Ob das Feuer in Frankfurt auf diese Tiktok-Challenges zurückzuführen ist, war am Donnerstag laut Polizei noch nicht geklärt.