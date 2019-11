Tod in Kita: Sechsjähriger starb wahrscheinlich an Stromschlag

Nach dem Tod eines sechsjährigen Jungen in einem Frankfurter Kindergarten deutet vieles auf einen Stromschlag hin. Fraglich ist, ob kürzlich erfolgte Bauarbeiten in dem Gebäude mit dem Unglück zusammenhängen.

"Es deutet alles auf einen Stromtod hin", sagte die Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Nadja Niesen, am Freitag. Dies habe die rechtsmedizinische Untersuchung des Jungen ergeben.

Eine Restunsicherheit besteht aber weiter: Denn am Körper des Sechsjährigen seien keine äußerlichen Spuren gefunden worden, erklärte Niesen. Daher sollten die medizinischen Untersuchungen fortgesetzt werden. Wann diese abgeschlossen sind, sei unklar.

Der Sechsjährige war am Dienstag in einer städtischen Kita in Frankfurt-Seckbach tödlich verletzt worden. Medienberichten zufolge war die Mutter bei dem Vorfall dabei und wollte ihren Sohn gerade abholen. Ihren Angaben zufolge war ihr Kind in der Garderobe an ein Stromkabel gekommen, das aus einer herausgerissenen Steckdose hing.

LKA-Experten: Steckdose hing aus der Wand

Staatsanwältin Niesen bestätigte, dass Untersuchungen von Sachverständigen des Landeskriminalamts ergeben hätten, dass in der Kindertagesstätte eine Steckdose aus der Wand herausragte. Ein Kabel sei lose gewesen. Ob dies erst durch die Berührung des Jungen zustande kam oder bereits vorher der Fall war, sei aber unklar.

Ein Sprecher des Frankfurter Bildungsdezernats bestätigte dem hr am Freitag, dass in den Sommerferien in der Kita Bauarbeiten stattfanden. Die Arbeiten an den Elektroanschlüssen seien dabei abgeschlossen worden. Den Vorwurf der Mutter, dass eine Steckdose aus der Wand hing, könne er weder bestätigen noch dementieren, sagte er.

Sendung: hr-iNFO, 01.11.2019, 11.20 Uhr