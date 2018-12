Tod von Schülerin an Neuhofer Bahnhof kommt vor Gericht

OLG ordnet Verfahren an

OLG ordnet Verfahren an Tod von Schülerin an Neuhofer Bahnhof kommt vor Gericht

Fast neun Jahre nach dem Unfalltod einer Schülerin am Bahnhof Neuhof kommt es nun doch noch zum Prozess. Das Mädchen war auf einer Eisplatte ausgerutscht und vor einen Zug gestürzt. Womöglich hätte das Unglück verhindert werden können.

Bahngleise Bild © picture-alliance/dpa

Die Mühlen der Justiz mahlen manchmal langsam. Knapp neun Jahre ist es her, dass ein 16 Jahre altes Mädchen Anfang 2010 am Bahnhof in Neuhof (Fulda) vor einen Zug stürzte und getötet wurde. Nun soll es vor dem Landgericht Fulda doch noch zu einem Prozess wegen fahrlässiger Tötung kommen.

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt gab am Mittwoch einer Beschwerde der Staatsanwaltschaft Fulda statt und eröffnete ein entsprechendes Verfahren. Dies hatte das Fuldaer Landgericht bislang abgelehnt.

Auf Eisplatte ausgerutscht

In dem Prozess geht es um die Frage, inwiefern das Unglück hätte verhindert werden können. Die 16-Jährige hatte am Morgen des 4. Februar 2010 gemeinsam mit zahlreichen Mitschülern an einem Bahnsteig gewartet, als sie auf einer Eisplatte ausrutschte, ins Gleisbett fiel und von dem einfahrenden Zug erfasst wurde.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Tod der Schülerin bei einem ordnungsgemäßen Winterdienst hätte verhindert werden können. Sie klagte deshalb den Geschäftsführer des mit dem Winterdienst beauftragten Unternehmens, einen Fahrdienstleiter sowie zwei leitende Bahnmitarbeiter wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen an.

Umzugskartons voller Akten

Am Landgericht konnte man der im Jahr 2015 nach umfangreichen Ermittlungen – und zwischenzeitlicher Einstellung des Verfahrens - vorlegten Anklageschrift nicht folgen und lehnte sie schließlich im August vergangenen Jahres ab: Nach Ansicht der Kammer konnte nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden, dass ein Winterdienst notwendig war und dieser den Unfall verhindert hätte.

Dagegen legte die Staatsanwaltschaft Beschwerde vor dem OLG Frankfurt ein, das dieser wiederum nach knapp einjähriger Prüfung stattgab. "Es ist ein sehr komplexer Fall mit mehreren Umzugskartons voller Akten", erklärte eine OLG-Sprecherin auf Nachfrage von hessenschau.de die Länge des Verfahrens. Das oberste hessische Gericht unterstütze die Argumentation der Fuldaer Staatsanwaltschaft: Es lägen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, dass der Winterdienst nicht ordnungsgemäß ausgeführt worden sei, teilte das Gericht mit.

Wann es zu einem Prozess oder gar einem Urteil kommen wird, ist noch offen. Neun Jahre nach dem Unglück ist wohl auch hier kaum mit einer schnellen Entscheidung zu rechnen.

Sendung: hr4, 19.12.2018, 13 Uhr