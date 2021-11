Der Mann, der mit seinem Auto in eine Gruppe von Schulkindern in Witzenhausen fuhr und ein Mädchen tötete, soll vorsätzlich gehandelt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen Mordes.

Der 30-Jährige, der am Freitagmorgen in Witzenhausen (Werra-Meißner) mit seinem Wagen in eine Grundschulgruppe gefahren ist, soll das mit Absicht getan haben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Kassel und die Polizei am Montagnachmittag mit. Bei dem Vorfall war ein achtjähriges Mädchen getötet worden. Zwei weitere Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren wurden schwer verletzt.

Zunächst war unklar, warum der Mann aus Witzenhausen in die Gruppe gefahren war. Nun besteht laut Staatsanwaltschaft der dringende Verdacht, dass er den Wagen gezielt in die Kindergruppe steuerte und folglich den Tod eines Kindes und die Verletzungen mehrerer Kinder zu verantworten hat.

Zeuge gibt wichtige Hinweise

Im Laufe der Ermittlungen meldete sich bei den Polizeibehörden ein Zeuge. Dieser habe das Geschehen beobachtet und Aussagen zum Fahrverhalten des 30-Jährigen gemacht. Auch ein Sachverständiger war vor Ort, um die Situation einzuschätzen. Die Aussagen von beiden stützten die Annahme, dass es sich nicht um einen bloßen Unfall handelte, wie es hieß. Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt nun wegen Mordes und versuchten Mordes aus Heimtücke, gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Der verantwortliche Fahrer war zunächst aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Inzwischen befinde er sich in einer Psychiatrie, wie die Polizei mitteilte. Es bestehe der Verdacht, dass der Mann an einer psychiatrischen Erkrankung leide, die ursächlich für die Tat gewesen sei. Hinweise für einen extremistischen oder terroristischen Hintergrund lägen nicht vor.

Spendenaktion für betroffene Familien

Um ihre Anteilnahme zu zeigen, legten zahlreiche Menschen Blumen und Kuscheltiere am Unfallort vor der Kindertagesstätte in Witzenhausen nieder. Der Verein "Wir für Witzenhausen" hat eine Spendenaktion für die betroffenen Familien ins Leben gerufen. "Es ist schrecklich genug, dass so ein Unfall passiert ist. Ich denke, keine Familie ist darauf vorbereitet, so ein junges Familienmitglied beerdigen zu müssen", sagt Gabi Lepper, Vorsitzende des Vereins.

Alle betroffenen Familien sollen Unterstützung bekommen, um etwa psychologische Hilfe in Anspruch nehmen zu können, so Lepper. In einigen Läden in Witzenhausen sollen Spendenhäuser aufgestellt werden, um Bargeld zu sammeln. Auch eine Online-Spende soll möglich sein.