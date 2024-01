Vor dem Landgericht Fulda hat der Totschlagsprozess gegen einen Mann begonnen, der einen Bekannten nach einem Streit erschossen haben soll.

Laut Anklage feuerte er im April 2023 in Fulda-Aschenberg fünf Schüsse ab. Das 38-jährige Opfer verblutete noch am Tatort auf einem Fußweg. Der Verteidiger erklärte am Dienstag, sein Mandant werde sich zunächst nicht äußern, im Verfahren aber die Täterschaft bestreiten. Die Beweislage sei dünn. Die Staatsanwaltschaft erklärte dagegen, es gebe eine Fülle von Beweisen und einen hinreichenden Tatverdacht.