In Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) ist am Montagabend eine Frau erschossen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat gegen 19.15 Uhr ein 48 Jahre alter Mann die Filiale. Er ging gezielt zu einer Kasse und schoss dort mehrfach auf eine 38 Jahre alte Frau. Dabei erlitt die Frau tödliche Verletzungen. Laut Polizei brachte sich der Mann anschließend selbst um. Täter und Opfer sollen in der Vergangenheit eine Beziehung geführt haben. Die Polizei vermutet darin ein mögliches Motiv. Zum Tatzeitpunkt befanden sich außer den Beschäftigten auch Kunden in dem Markt. Sie blieben unverletzt und wurden von Seelsorgern und der Polizei betreut.