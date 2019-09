Nach den Schüssen auf ihn in Wetzlar ist ein 39 Jahre alter Mann gestorben. Erste Recherchen deuten darauf hin, dass es sich bei dem Angriff um einen politisch motivierten Racheakt innerhalb einer Familie handelte.

Der 39 Jahre alte Mann saß am Sonntagabend in Wetzlar in einem Auto, als auf ihn geschossen wurde. Er wurde in ein Krankenhaus in Gießen gebracht, wo er inzwischen gestorben ist, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag berichteten. Unter dringendem Tatverdacht stehe ein 27-Jähriger, der aber flüchtig sei. Die Fahndung nach ihm laufe auf Hochtouren.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hat die Tat einen "familiären Hintergrund". Genauere Angaben zum Tathergang und dem möglichen Motiv machte die Polizei bislang nicht.

Wohl Rache für Morde in der Türkei

Nach Informationen des hr gehörte der 39-Jährige einer kurdischen Großfamilie an, aus der drei Angehörige im Jahr 2017 in einem Wahllokal im kurdischen Teil der Türkei erschossen worden seien. Die Opfer damals seien Anhänger der pro-kurdischen Partei HDP gewesen, die Täter hingegen - ebenso wie der nun in Wetzlar Erschossene - seien Anhänger der Regierungspartei AKP von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan.

Nach hr-Informationen könnten die Schüsse auf den 39-Jährigen ein Racheakt für die Morde in der Türkei gewesen sein. Demnach gab ein Mann aus der Familie der damaligen Opfer die Schüsse ab.

Sendung: hr-iNFO, 02.09.2019, 11.40 Uhr