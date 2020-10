Mord durch illegales Rennen auf der A66 bei Hofheim: Diesen Vorwurf gegen zwei Sportwagen-Fahrer hält die Staatsanwaltschaft nicht länger aufrecht. Deshalb sind die Männer aus der U-Haft entlassen worden.

Die beiden nach dem mutmaßlichen Raser-Unfall auf der A66 festgenommenen Sportwagen-Fahrer sind aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das bestätigte der Anwalt einer der beiden festgenommene Männer am Samstag dem hr. Bei dem Unfall vor einer Woche nahe Hofheim (Main-Taunus) war eine 71 Jahre Autofahrerin ums Leben gekommen.

Doch kein Rennen?

Die Männer kamen am Freitagabend auf freien Fuß. Der Anwalt geht davon aus, dass die Behauptung eines illegalen Autorennens nicht mehr haltbar war. Darum habe die Staatsanwaltschaft die Entlassung der beiden Fahrer beantragt. Zudem bestehe keine Fluchtgefahr.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte dies dem hr: Ein Sachverständiger habe die bisherigen Annahmen zum Unfallhergang korrigiert, auch auf Grundlage eines Zeugenvideos. Der Verdacht auf Mord durch ein illegales Rennen bestehe nicht mehr - und damit auch nicht die für die Haftbefehle ursächliche Fluchtgefahr. Weitere Details wurden nicht bekannt.

Bei einem der aus der U-Haft Freigelassenen handelt sich um einen 29-jährigen Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet. Er war laut Polizei mit seinem Lamborghini in die Mittelleitplanke und anschließend in den Wagen der 71-Jährigen gekracht, der dann in Flammen aufging. Der Mann war zunächst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gekommen.

Video als Beweismittel

Der zweite Mann ist ein 26-Jähriger, der sich zunächst vom Unfallort entfernt hatte. Er stellte sich später der Polizei. Nach dem dritten am Unfall beteiligten Fahrer wird weiterhin gesucht, die Ermittler lösten eine öffentliche Fahndung nach ihm aus. Es gingen zahlreiche Hinweise ein, noch ist der Mann aber flüchtig.

Handyvideo des mutmaßlichen Rennens auf der A66

Ein Zeuge hatte in einem Handyvideo die Szene vor dem Unfall festgehalten. Es zeigt, wie Sportwagen vorbeirasen - später ein Autowrack in Flammen.

Haftbefehl lautete auf Mord

Die Staatsanwaltschaft hatte den Haftbefehl gegen alle drei Fahrer wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen mit gemeingefährlichen Mitteln beantragt. Alle drei hätten den tödlichen Unfall zumindest billigend in Kauf genommen, "wenn man mit solchen Autos mit so großer Geschwindigkeit fährt", hatte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen zur Begründung gesagt. Das ist nun offenbar vom Tisch.