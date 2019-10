Ein 56 Jahre alter Bahnmitarbeiter ist am Freitag in einer S-Bahnstation in Offenbach tödlich verunglückt. Er war von einem einfahrenden Zug erfasst worden.

Der Mitarbeiter der Deutschen Bahn habe in der Station Offenbach-Ost die einfahrende S-Bahn nicht bemerkt und sei von dieser erfasst worden, sagte ein Polizeisprecher. Der 56-Jährige hatte sich demnach zu nah am Gleisbereich befunden, als die S-Bahn aus einer Kurve kam. Der Unfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen in der Abstellanlage der Station.

Für den 56-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Bundespolizei geht von einem Arbeitsunfall aus. Sie hat Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Verkehrsbehinderungen am Morgen

Die Strecke, auf der die Linien S1, S2, S8 und S9 fahren, war wegen des Notarzteinsatzes kurzzeitig gesperrt. Da S-Bahnen umgeleitet werden mussten, kam es am Morgen zu Verspätungen. Die Sperrung wurde inzwischen wieder aufgehoben.

Sendung: hr-iNFO, 24.10.2019, 7:30 Uhr