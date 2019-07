Radlader tötet Arbeiter in Messel

Unfall in Recyclingfirma

In Messel ist ein Arbeiter bei einem Unfall auf dem Gelände einer Recyclingfirma ums Leben gekommen. Er wurde von einem Radlader überfahren.

Ein 60 Jahre alter Arbeiter ist am Montagvormittag in Messel (Darmstadt-Dieburg) tödlich verunglückt. Er sei aus noch ungeklärter Ursache gegen 11 Uhr von einem Radlader auf dem Gelände einer Recyclingfirma überfahren worden, teilte eine Polizeisprecherin dem hr auf Nachfrage mit. Der aus Mühltal stammende Mann sei noch an der Unfallstelle verstorben.

Weitere Details waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt, das Amt für Arbeitsschutz wurde eingeschaltet.

Sendung: hr3, 15.07.2019, 14.00 Uhr