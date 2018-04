Die Straße am Unfallort war mehrere Stunden gesperrt.

Die Straße am Unfallort war mehrere Stunden gesperrt. Bild © Einsatzreport Südhessen

Bei einem Unfall in Höchst im Odenwald ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 32-Jährige war auf einer Landstraße gegen einen Baum geprallt.

Ein 32-Jähriger ist in Höchst im Odenwald mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und ums Leben gekommen. Nach Erkenntnissen der Polizei war der Mann am Montag gegen 16.10 Uhr auf der Landesstraße 3106 unterwegs, als sein Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Der Fahrer wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten dauerten nach Polizeiangaben mehrere Stunden. So lange war die Straße gesperrt.

Sendung: hr-iNFO, 30.04.2018, 21.00 Uhr