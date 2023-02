Tödlicher Brand in Kassel - Ursache unklar

Bei dem Toten, den Feuerwehrleute nach einem Wohnungsbrand in Kassel gefunden haben, handelt es sich vermutlich um den Bewohner des Appartements.

Das teilte die Polizei am Montag zu ihren bisherigen Erkenntnissen mit. Die Identität des Toten solle bei einer Obduktion eindeutig geklärt werden. Die genaue Brandursache ist weiterhin unklar. Das Feuer war am Samstagnachmittag in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand auf weitere Wohnungen übergriff.