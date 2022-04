Die Frau tot, ihr Ehemann schwer verletzt: Nach einem tödlichen Beziehungsstreit in Bensheim ermittelt die Polizei wegen Totschlags gegen den Überlebenden. Sie hält aber auch Notwehr für möglich.

Dass sie ihn zuerst angegriffen haben könnte - diese Vermutung äußerte die Polizei unmittelbar nach der Tat. Eine Frau aus Bensheim (Bergstraße) war am Donnerstag in einem Krankenhaus an Verletzungen durch Messerstiche gestorben. Nun wird doch gegen den schwer verletzten Ehemann der Toten ermittelt - ohne dass die Notwehr-These vom Tisch wäre.

Da auch ein anderer Ablauf des Geschehenen in Betracht gezogen wird, ist kein Haftbefehl gegen den 36-Jährigen beantragt worden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montag mitteilte. Was sich genau in der Wohnungen des Mannes abgespielt hat, bleibt also unklar.

Initialer Angriff könnte von der Frau ausgegangen sein

Bekannt ist: Das Paar lebte getrennt, die 37 Jahre alte Frau soll einen neuen Partner gehabt haben. In der Nacht auf Donnerstag muss sie dann ihren Ehemann in dessen Wohnung aufgesucht haben. Dort kam es offenbar zum Streit und zu Messerstichen. Der Mann alarmierte die Polizei.

Die Polizei fand die Frau in der Wohnung, während ihr Mann auf einer Treppe vor dem Haus saß. Zu diesem Zeitpunkt waren beide noch ansprechbar. Im Laufe der Zeit verschlechterte sich jedoch der Zustand der beiden, teilte die Polizei mit. Die Frau sei schließlich am Donnerstagmorgen während der medizinischen Behandlung im Krankenhaus gestorben. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, wurde vor Ort sichergestellt.