Bei einem Unfall auf der A5 zwischen Friedberg und Bad Homburg ist ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen, eine Autofahrerin wurde schwer verletzt. Die Einsatzkräfte hatten Mühe, zur Unfallstelle zu kommen. In der Rettungsgasse standen Autos quer.

Schwerer Unfall auf der A5 zwischen Friedberg und Bad Homburg: Gegen 9.30 Uhr musste ein Sattelschlepper auf der rechten Spur wegen eines Staus abbremsen und stehen bleiben. Der Fahrer eines nachfolgenden Lasters konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf. In die Unfallstelle fuhr dann noch eine Frau mit ihrem Wagen.

Der Lastwagenfahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt, wurde von der Feuerwehr befreit und dem Notarzt übergeben. Die Verletzungen des Mannes waren so schwer, dass er noch vor Ort starb, teilte der Brandinspektor der Stadt Friedrichsdorf, Ulrich Neeb, mit. Auch die Fahrerin des auffahrenden Autos wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Autos standen quer in Rettungsgasse

Die Helfer vor Ort kritisierten die mangelhafte Rettungsgasse. Die Anfahrt sei sehr schwierig gewesen, erklärte Neeb. "Zu Beginn war die Rettungsgasse gut, direkt vor der Unfallstelle standen dann Fahrzeuge quer. Das kostet wertvolle Zeit."

Videobeitrag Video zum Video Rettungsgasse: So wird's gemacht! [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Die Autobahn in Richtung Süden musste für die Bergungsarbeiten für rund zwei Stunden gesperrt werden. Wie lange die Arbeiten dauern werden, ist noch unklar. An der Unfallstelle sind nach Angaben der Polizei Betriebsstoffe ausgelaufen. Zwei Stunden nach dem Zusammenstoß konnte die linke Fahrspur wieder freigegeben werden.

Ab der Raststätte Wetterau hat sich in Richtung Frankfurt ein Stau von 9 Kilometern Länge gebildet. Die Umleitungsempfehlung führt ab Ober-Mörlen über die U28 nach Bad Homburg zur A661 und von dort zum Bad Homburger Kreuz.

Sendung: hr3, 05.02.2020, 11 Uhr