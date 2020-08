Ein Motorradfahrer ist am Freitag auf der regennassen L3090 bei Hatzfeld (Waldeck-Frankenberg) tödlich verunglückt.

Laut Polizei stürzte der 29-Jährige in einer Kurve und rutschte in den Gegenverkehr. Dort prallte er gegen einen Lkw. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Tank riss auf, das Motorrad geriet daraufhin in Brand. Dem Lkw-Fahrer passierte nichts.