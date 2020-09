Ein Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Unfall auf der K60 bei Kirtorf (Vogelsberg) ums Leben gekommen.

Laut Polizei war er in einer Gruppe von fünf Bikern unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und in die Leitplanke fuhr. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Wie genau es zu dem Unfall kam, muss noch ermittelt werden.