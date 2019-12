Ein Quad-Fahrer ist auf der Kreisstraße 902 bei Hasselroth (Main-Kinzig) ums Leben gekommen.

Der 57-Jährige war am Montagvormittag aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.